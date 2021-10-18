Зеленский рассказал о «шокированной» ценами на газ Европе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Европа, как он думает, «шокирована» нынешними ценами на газ. При этом Москва использует газ как энергетическое оружие, отметил украинский лидер в эфире телеканала ICTV.

Зеленский подчеркнул , что Киев бил тревогу «ещё до начала отопительного сезона», хотя на Украине «есть свой газ» и на зиму его хватит.

Я думаю, что Европа в шоке от цены в 2 тысячи долларов, они были готовы к цене в 500–600 долларов, но не 2 тысячи. Даже для европейцев это очень дорого, нужно реагировать. «Северный поток — 2» — это современное сильное оружие, энергетическое оружие. Последствия этого оружия мы ещё не знаем. Мы зиму ещё не прошли, и Европа не прошла. Увидим, что будет весной, — уточнил украинский президент.

При этом он добавил, что Киеву придётся думать о том, как пережить отопительный период следующего года, а также после завершения действия контракта на транзит российского газа.

Следующая зима обязательно придёт, нужно будет реагировать. Когда закончится у нас контракт на транзит в 2024 году, это также очень серьёзный вопрос, на который нужно было искать ответы ещё десять лет назад. Мы не искали, — сказал Зеленский.

По его мнению, предстоит работать над энергетической безопасностью Украины, а результаты показать гражданам страны.

На прошлой неделе президент РФ Владимир Путин назвал заявления, что Россия якобы использует газ как оружие, «полной чушью, бредом и политически немотивированной болтовнёй».

Ранее NEWS.ru сообщал, что на сегодняшний день Украине достаточно газа для потребителей. Об этом заявил Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что без вмешательства властей цена на газ для простых граждан составляла бы не 8 гривен за один кубометр, а как минимум 50 гривен.