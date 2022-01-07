Зеленский призвал сенат США проголосовать за санкции против СП – 2

Киев просит американских сенаторов поддержать закон о введении санкций в отношении газопровода «Северный поток — 2». Об этом украинский лидер Владимира Зеленский написал в Twitter. Он также поблагодарил сенаторов Теда Круза и Чака Шумера за согласие вынести на голосование вопрос об остановке трубопровода.

Украина просит всех своих друзей в сенате США проголосовать за закон о защите энергетической безопасности Европы, — отметил Зеленский.

Голосование по вопросу введения санкций против СП-2 намечено в сенате США на середину января. Для принятия законопроекта необходимо, чтобы за него отдали свои голоса не менее 60 сенаторов.

Ранее сообщалось, что в администрации США санкции против «Северного потока — 2» не поддерживают. По словам представителя Госдепартамента Неда Прайса это не будет «подлинным прогрессом в деле противостояния дальнейшей российской агрессии или защиты Украины» и может привести к подрыву единства среди европейских союзников Штатов.

Кроме того, в Белом доме так и не определились окончательно с санкциями против России в случае её вторжения на Украину. В Вашингтоне опасаются, что введение ограничений повлечёт скачок цен на газ и нарушение торговых и инвестиционных связей Европы с Россией. Это негативно отразится на экономиках всего мира. Кроме того, отрицательные последствия санкций могут «бумерангом вернуться в США».