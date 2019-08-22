Президент Украины Владимир Зеленский предложил гражданам провести флешмоб в День государственного флага 23 августа.
Об этом украинский лидер сказал в своём видеообращении. Он призвал каждого жителя Украины в этот день вывесить в окно государственный флаг. Таким образом, по его словам, вся страна станет «жёлто-голубой».
Давайте завтра раскрасим в жёлто-голубой цвет нашу планету, давайте вывешивать украинский флаг из окон, чтобы каждая улица, каждая площадь, каждый город, вообще вся страна стала жёлто-голубой, — сказал Зеленский.
Кроме того, он посетовал, что в стране в данный момент есть такие районы, где украинцам приходится прятать государственный флаг.
Ранее News.ru писал, что в День флага РФ, который отмечается 22 августа, неизвестные подняли российский триколор на центральной площади Донецка. Об этом сообщили местные жители в соцсетях.