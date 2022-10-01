Зеленский отменил демобилизацию срочников ВСУ

Фото: Ukrainian Presidency Press Offic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому запланированная на осень демобилизация солдат срочной службы отменена. В указе также отменяет осенний призыв. В декабре главой государства был подписан документ, который определял порядок призыва в 2022 году, он должен был проводиться в апреле-июне и октябре-декабре. Новый указ был опубликован на официальной странице офиса президента.

Отмечается, что срочники могли уйти в запас в апреле-июне «не раньше объявления в установленном порядке демобилизации». Теперь в запас не смогут уйти и те срочники, чей срок службы истекал в октябре-декабре.

Украина продолжит атаковать ЗАЭС даже после присоединения Запорожской области к России с целью провокаций, заявил ранее политолог и эксперт по постсоветскому пространству Андрей Суздальцев. Он считает, что Киев не может воевать нормально, «выйдя в чистое поле» — именно поэтому ВСУ обстреливают стратегические объекты. Эксперт назвал подобную манеру ведения войны «тактикой уголовников».

По словам Суздальцева, украинцы понимают, что повредить сам реактор сложно, так как он хорошо защищен, поэтому их ракеты летят в систему охлаждения. Эксперт убежден, что ВСУ стремятся создать угрозу заражения территории вокруг станции, чтобы заставить российскую армию покинуть объект.