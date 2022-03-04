Зеленский обречён: Коротченко об отказе Украине в НАТО

Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко, комментируя слова канцлера ФРГ Олафа Шольца об отказе Грузии и Украине в членстве в НАТО, заявил, что судьба украинского президента Владимира Зеленского уже предрешена. По его словам, политик «обречён с точки зрения его дальнейшей политической карьеры», так как именно он виновен в происходящем. Специалист в разговоре с NEWS.ru подчеркнул, что «такие вещи кончаются соответствующим приговором в соответствующем трибунале». Полковник запаса думает, что «будет именно так в том случае, если он (Зеленский. — NEWS.ru) попадёт, разумеется, в руки российского правосудия».

Судьба Зеленского — быть главным обвиняемым на будущем процессе над украинскими военными преступниками. Я думаю, ему из Киева очень затруднительно будет убежать, потому что Киев блокирован и будет осуществляться досмотр в том числе и на тех трассах, по которым будет выходить гражданское население, — отметил Коротченко.

Кроме того, он объяснил, почему Украина и Грузия не могут даже думать о членстве в Европейском союзе.

Украина находится в состоянии боевых действий против России. О каком членстве в ЕС может идти речь? Об этом не может идти речи. Что касается Грузии — это аграрная страна с низким потенциалом, им ещё до членства в ЕС как до Марса. Эти вопросы по определению не являются актуальными и не могут быть реализованы без всяких заявлений западных политиков. Это impossible, — считает эксперт.

24 февраля президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам. Он заявил о том, что принял решение о начале специальной военной операции в Донбассе с целью демилитаризации Украины. Путин отметил, что события, которые разворачиваются сегодня, связаны не с желанием ущемить интересы Украины и украинского народа, а с защитой России от тех, кто «взял Украину в заложники и пытается использовать её» против России.

Ранее сообщалось, что Совет Безопасности ООН в настоящее время не обсуждает возможность отправки миротворческих сил организации на Украину. В свою очередь пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США не готовы рассматривать вариант исключения России из Совета Безопасности ООН.

Сторонником идеи введения миротворческих сил ООН на Украину является Киев. Верховная рада обратилась к Совбезу и другим международным организациям с просьбой ввести на территорию страны миротворцев. Депутаты просят генсека ООН Антониу Гутерриша быть посредником в разрешении конфликта.