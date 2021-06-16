Зеленский обратился к Путину на русском языке

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к Владимиру Путину на русском языке. Обращение произошло во время беседы с иностранными журналистами, текст опубликован на сайте главы Украины.
В своём обращении Зеленский
Да и у нас может быть миллион вопросов. Но когда люди хотят закончить войну, они говорят: да бог с ней, с той аджендой, давай встретимся, давай, поехали, — резюмировал Зеленский.
Как сообщалось ранее, если Запад прекратит поддерживать Украину в конфликте с самопровозглашёнными республиками в Донбассе, то ей придётся создать «самую мощную армию в Европе», чтобы самой решать проблемы. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. Его слова приводит официальный сайт главы государства.