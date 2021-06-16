Зеленский обратился к Путину на русском языке

https://static.news.ru/photo/bc8efb36-ceda-11eb-8228-96000091f725_660.jpg Владимир Зеленский Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к Владимиру Путину на русском языке. Обращение произошло во время беседы с иностранными журналистами, текст опубликован на сайте главы Украины.

В своём обращении Зеленский напомнил , что Путин заявлял о накопившихся вопросах в отношениях России с Киевом. Также Зеленский напомнил о том, что Путин говорил о намерениях обсуждать развитие двусторонних отношений с Украиной. Но разговаривать о проблемах Донбасса Зеленскому в этом случае предпочтительно с главами ЛНР и ДНР.

Да и у нас может быть миллион вопросов. Но когда люди хотят закончить войну, они говорят: да бог с ней, с той аджендой, давай встретимся, давай, поехали, — резюмировал Зеленский.

Как сообщалось ранее, если Запад прекратит поддерживать Украину в конфликте с самопровозглашёнными республиками в Донбассе, то ей придётся создать «самую мощную армию в Европе», чтобы самой решать проблемы. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. Его слова приводит официальный сайт главы государства.