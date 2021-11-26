Зеленский обозвал журналиста Гордона позорищем

Украинский президент Владимир Зеленский ответил журналисту Дмитрию Гордону на заявление, что он не должен второй раз избираться главой государства. По словам Зеленского, единственное, что он должен, это внимание своим детям, которого он не оказывает из-за занятости на работе. Слова Гордона он считает позорищем.

Аж из штанов выпрыгивает и кричит: не должен идти, не должен, не должен (на второй президентский срок. — NEWS.ru). Боже мой! Разве это главное? Я там не вижу, как дети мои растут, вот это я должен. Должен только им. Позорище, — сказал Зеленский.

Гордон при этом обвинил президента в непорядочности. По его словам, Зеленский был любимцем всей страны, но «должность президента его разложила». Личность главы государства больше ему не интересна, добавил журналист.

Непорядочность Зеленского заключается в том, что он обещал уйти после первого срока, но, кажется, не собирается сдерживать своего слова. Помимо этого, Гордон припомнил президенту его актёрские навыки: «Сегодня на сцене был очень посредственный актёр, который врал, постоянно врал, и это было видно невооружённым глазом, который был агрессивен, вступал в перепалку с журналистами, чем просто умалял себя».

Ранее журналист заявил, что митинги антипрививочников на Украине могут быть организованы Россией в целях гибридной войны. Он призвал соотечественников прививаться от COVID, сделав акцент на опыте зарубежных стран.