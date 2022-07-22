Зеленский назвал ежедневные потери ВСУ

Фото: Ukraine Presidency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью газете The Wall Street Journal, что ежедневные потери украинских войск составляют порядка 30 человек убитыми и 250 человек ранеными. Глава государства отметил, что ежедневные потери ВСУ в мае были в несколько раз выше, от 100 до 200 убитыми. Президент при этом отказался называть общее число потерь с момента начала специальной операции России.

Потери Украины снизились до 30 человек убитыми, около 250 ранеными в день, в то время как в мае и июне потери украинских войск составляли от 100 до 200 человек убитыми, — сказал Зеленский.

В начале июля один из хакеров группы RaHDit рассказал РИА Новости, что общие потери ВСУ составляют от 50 до 70 тысяч убитыми.

Бывший глава Службы внешней разведки (СВР) Украины Николай Маломуж ранее заявил, что Киев решил объявить мобилизацию пенсионеров ввиду того, что ВСУ нужны «мощные резервы» для наступления. Генерал отметил, что для проведения операции по наступлению украинской армии потребуются военнослужащие, которые имеют военный опыт.

Военный подчеркнул, что если ВСУ начнут призыв резервистов, это увеличит военный потенциал украинской армии, добавив несколько десятков тысяч человек к текущему числу солдат. Таким образом, после мобилизации ВСУ смогут перебросить силы на Херсон.