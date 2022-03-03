Зеленский назначил главой Одесской области экс-командира «Айдара»

Издание «Страна.ua» сообщает, что Черкасскую и Одесскую области Украины возглавят разведчик Игорь Табурец и военный Максим Марченко, который был командиром штурмового батальона «Айдар». Такое решение принял президент Украины Владимир Зеленский, передаёт издание в Telegram-канале.

Максим Марченко был командиром 24-го отдельного штурмового батальона «Айдар», в 2017-м — заместителем командира 92-й отдельной механизированной бригады, а в 2018-м — командиром 28-й механизированной бригады, — сообщает издание.

Отмечается, что Табурец ранее служил в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

Батальон «Айдар» участвовал в военной операции в Донбассе. Его финансировал олигарх Игорь Коломойский, против которого в России возбуждено уголовное дело. Бойцы подразделения обвинялись в военных преступлениях и бесчинствах против мирного населения региона.

В 2020 году в Греции задержали, а затем отпуcтили бывшего командира украинского националистического батальона «Айдар» Cергея Мельничука. Как утверждает бывший комбат, по информации гречеcкой полиции, Россия подозревает его в убийcтве как минимум 20 человек в Ростовской облаcти.