https://static.news.ru/photo/20bb7bac-d590-11e9-83ee-fa163e074e61_660.jpg Фото: William Volcov/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Американский и украинский президенты Дональд Трамп и Владимир Зеленский могут встретиться на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Информацию об этом озвучил временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор.

Точной даты встречи Трампа и Зеленского пока нет, передаёт УНИАН .

Следующий шаг — это Нью-Йорк. И после этого мы определим, как это произойдёт. Посмотрим, как это сработает, — сказал Тейлор.

Встреча двух президентов, по его словам, «должна состояться на полях Генеральной Ассамблеи ООН в конце сентября». Проблем в вопросе организации такого мероприятия нет.

Как писал News.ru, ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко подтвердил участие президента страны Владимира Зеленского в Генеральной Ассамблее ООН. Она пройдёт в Нью-Йорке с 24 по 30 сентября.