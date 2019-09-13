Американский и украинский президенты Дональд Трамп и Владимир Зеленский могут встретиться на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Информацию об этом озвучил временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор.
Точной даты встречи Трампа и Зеленского пока нет, передаёт
Следующий шаг — это Нью-Йорк. И после этого мы определим, как это произойдёт. Посмотрим, как это сработает, — сказал Тейлор.
Встреча двух президентов, по его словам, «должна состояться на полях Генеральной Ассамблеи ООН в конце сентября». Проблем в вопросе организации такого мероприятия нет.
Как писал News.ru, ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко подтвердил участие президента страны Владимира Зеленского в Генеральной Ассамблее ООН. Она пройдёт в Нью-Йорке с 24 по 30 сентября.