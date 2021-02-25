Заявления ЕС по Крыму на полуострове назвали «глупыми»

https://static.news.ru/photo/7e9ff3c0-77be-11eb-a5b9-96000091f725_660.jpg Фото: Ulf Mauder/dpa/Global Look Press

Заявления Европейского союза об отказе признать российский статус Крыма являются «глупыми». Так глава украинской общины полуострова Анастасия Гридчина отреагировала на слова главы евродипломатии Жозепа Борреля.

Чиновник заявил, что ЕС не признаёт присоединение Крыма и Севастополя к РФ, поскольку считает это нарушением международного права.

Очередные глупые заявления Европейского союза, представители которого никогда не были в Крыму и не общались с крымчанами. В ЕС только и могут, что на протяжении семи лет говорить одно и то же, заученное годами, — отметила Гридчина в беседе с РИА Новости.

Она напомнила о пословице про соринку в чужом глазу и посоветовала ЕС отслеживать «бесконечное нарушение прав человека», которое происходит в странах Запада.

Ранее NEWS.ru сообщал, что ЕС напомнил о непризнании присоединения Крыма к России. В Европе считают присоединение Крыма прямым вызовом международной безопасности с серьёзными последствиями для международного правопорядка. Кроме того, ЕС всё ещё не признаёт и не будет признавать выборы на полуострове.