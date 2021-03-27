Застрявший в Суэцком канале корабль сфотографировали из космоса

https://static.news.ru/photo/39f77850-8f34-11eb-a506-96000091f725_660.jpg Фото: Sergey Kud-Sverchkov/twitter.com

Российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков сделал снимок сверхбольшого контейнеровоза Ever Given с борта Международной космической станции (МКС).

Одна из самых обсуждаемых новостей за последние несколько дней: происшествие в Суэцком канале, — написал он.

Астронавт опубликовал фотографию корабля в социальной сети Twitter.

Вот так это выглядит с МКС, — отметил он.

Суэцкий канал оказался полностью заблокирован из-за того, что контейнеровоз Ever Given сел на мель. Он сбился с курса из-за ухудшения видимости и сильных порывов ветра. Корабль длиной 400 метров и шириной 59 метров направлялся из КНР в Роттердам. Судно грузоподъёмностью около 224 тысяч тонн зарегистрировано в Японии, но осуществляет навигацию под панамским флагом. Глава администрации канала Усама Рабиа заявил, что человеческий фактор мог сыграть свою роль в происшествии.

Инциденту с контейнеровозом Ever Given, застрявшим в Суэцком канале, предшествовал неоднозначный эпизод. В Сети появились данные трекинговых служб о маршруте корабля. Из них следует, что судно незадолго до захода в канал «нарисовало» фаллос в акватории Красного моря.

В последние сутки буксирам удалось передвинуть на небольшое расстояние заблокировавший Суэцкий канал контейнеровоз.

Как сообщал NEWS.ru, 26 марта и в первой половине 27-го были предприняты попытки снять контейнеровоз с мели с помощью буксиров, но они обе оказались неудачными.

В настоящее время уже 276 судов стоят в очереди на проход по Суэцкому каналу, заблокированному контейнеровозом Ever Given. В частности, 107 судов стоят на якоре в Порт-Саиде, 127 — в порту Суэца и ещё 42 пришвартованы в Грейт-Биттер-Лейк на полпути к каналу.