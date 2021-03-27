Число ожидающих прохода через Суэцкий канал судов выросло до 276

https://static.news.ru/photo/90de00aa-8efb-11eb-b657-96000091f725_660.jpg Фото: Xinhua/Ahmed Gomaa/Keystone Press Agency/Global Look Press

В настоящее время уже 276 судов стоят в очереди на проход по Суэцкому каналу, заблокированному контейнеровозом Ever Given. Об этом заявили в судовом агентстве Египта Leth Agencies.

В частности, 107 судов стоят на якоре в Порт-Саиде, 127 — в порту Суэца и ещё 42 пришвартованы в Грейт-Биттер-Лейк на полпути к каналу.

В агентстве отметили , что 26 марта и в первой половине 27-го были предприняты попытки снять контейнеровоз с мели с помощью порядка 10 буксиров, но они обе оказались неудачными.

Суэцкий канал оказался полностью заблокирован 24 марта сбившимся с курса из-за ухудшения видимости и сильных порывов ветра судном Ever Given. Его длина составляет 400 метров, ширина 59 метров. Судно направлялось из КНР в Роттердам.

Как писал NEWS.ru, власти Турции предложили свою помощь Каиру в разрешении ситуации. В случае согласия египетских властей к месту инцидента будет направлено турецкое судно Nene Hatun.

Желание помочь Египту выразил также Вашингтон. Пресс-секретарь администрации президента США Джен Псаки заявила, что стороны проводят консультации для выбора оптимального способа решения проблемы в Суэцком канале.