Число ожидающих прохода через Суэцкий канал судов выросло до 276

В настоящее время уже 276 судов стоят в очереди на проход по Суэцкому каналу, заблокированному контейнеровозом Ever Given. Об этом заявили в судовом агентстве Египта Leth Agencies.
В частности, 107 судов стоят на якоре в Порт-Саиде, 127 — в порту Суэца и ещё 42 пришвартованы в Грейт-Биттер-Лейк на полпути к каналу.
В агентстве
Суэцкий канал оказался полностью заблокирован 24 марта сбившимся с курса из-за ухудшения видимости и сильных порывов ветра судном Ever Given. Его длина составляет 400 метров, ширина 59 метров. Судно направлялось из КНР в Роттердам.
Как писал NEWS.ru, власти Турции предложили свою помощь Каиру в разрешении ситуации. В случае согласия египетских властей к месту инцидента будет направлено турецкое судно Nene Hatun.
Желание помочь Египту выразил также Вашингтон. Пресс-секретарь администрации президента США Джен Псаки заявила, что стороны проводят консультации для выбора оптимального способа решения проблемы в Суэцком канале.