Зариф: Иран может открыть железнодорожное сообщение с Арменией

https://static.news.ru/photo/892e0d10-be1b-11eb-888f-96000091f725_660.jpg Мохаммад Джавад Зариф Фото: Alberto Ortega/Global Look Press

Железнодорожная связь между Ираном и Арменией через Нахичеванскую Автономную Республику будет способствовать развитию экономических отношений между Тегераном и Ереваном, заявил глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф, передаёт «Интерфакс».

Надеюсь, что после завершения пандемии мы сможем ещё более развить наши экономические отношения. Свободная экономическая зона Мегри, а также наличие железной дороги Иран — Нахичевань — Армения могут быть очень эффективными для двух стран. Достигнута хорошая договорённость. Надеюсь, что в скором времени сможем обеспечить активное присутствие в Сюникской области, — сказал Зариф на встрече с и. о. премьер-министра Армении Николом Пашиняном в Ереване в среду, 26 мая.

По словам главы МИД Ирана, необходимо решить важные двусторонние и региональные вопросы.

Мы желаем, чтобы в регионе установился мир, — добавил иранский премьер.

Политик также затронул инцидент на армяно-азербайджанской границе и выразил Еревану соболезнования в связи с гибелью военнослужащего.

Зариф сообщил, что 25 мая провёл содержательный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Глава МИД Ирана считает, что эти переговоры, а также встреча с армянским политиком будут способствовать разрешению кризиса.

После войны в Нагорном Карабахе осенью 2020 года Армения, Азербайджан и Россия подписали трёхстороннее заявление, предполагающее открытие транспортных коммуникаций в регионе, в рамках которого Азербайджан получит железнодорожную связь с Нахичеванью через территорию Армении, а Армения — железнодорожную связь с Ираном через Нахичевань и Россией — через Азербайджан.

Кроме визита в Армению у Зарифа запланировано посещение Азербайджана. Глава пресс-службы МИД Ирана Саид Хатибзаде не назвал журналистам цели его визита. Вопросы, которые обсуждаются в ходе переговоров, также оставили в тайне.