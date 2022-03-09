Замглавы Минцифры Украины Борняков заявил, что эвакуировался из Киева

Замминистра цифровой трансформации Украины Александр Борняков сообщил, что эвакуировался из Киева. Кроме того, по его словам, украинскую столицу также покинули некоторые члены правительства, пишет Politico.

Нас эвакуировали из Киева, но я не могу сейчас раскрыть своё местоположение. Даже здесь мы иногда слышим звуки сирен и вынуждены уходить в укрытия, — сказал Борняков.

Он отметил, что теперь у эвакуированных чиновников полностью поменялся рабочий график. Замминистра уточнил, что члены правительства больше не могут жить своей привычной жизнью: теперь у них полностью отсутствуют выходные и работают политики «сутки напролёт».

4 февраля Владимир Путин объявил о начале спецоперации России в Донбассе. В Минобороны отмечали, что наносят высокоточные удары по украинской военной инфраструктуре. Угрозы мирным жителям действия РФ не несут.

Западные страны в ответ ввели санкции против России. Новые меры Европы, например, коснулись пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, телеведущей Ольги Скабеевой, а также ряда представителей российского бизнеса, включая миллиардера Алишера Усманова.

Россия с 10:00 мск среды, 9 марта, объявила режим тишины и готова обеспечить гуманитарные коридоры из ряда городов Украины. Решение касается в том числе жителей Киева.