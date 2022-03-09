Замглавы Минцифры Украины Борняков заявил, что эвакуировался из Киева
Алёна Вавулина
Алёна Вавулина
13:58, 09 марта 2022
Александр Борняков Фото: bornyakov/facebook.com
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Замминистра цифровой трансформации Украины Александр Борняков сообщил, что эвакуировался из Киева. Кроме того, по его словам, украинскую столицу также покинули некоторые члены правительства, пишет Politico.
Нас эвакуировали из Киева, но я не могу сейчас раскрыть своё местоположение. Даже здесь мы иногда слышим звуки сирен и вынуждены уходить в укрытия, — сказал Борняков.
Он отметил, что теперь у эвакуированных чиновников полностью поменялся рабочий график. Замминистра уточнил, что члены правительства больше не могут жить своей привычной жизнью: теперь у них полностью отсутствуют выходные и работают политики «сутки напролёт».
4 февраля Владимир Путин объявил о начале спецоперации России в Донбассе. В Минобороны отмечали, что наносят высокоточные удары по украинской военной инфраструктуре. Угрозы мирным жителям действия РФ не несут.
Западные страны в ответ ввели санкции против России. Новые меры Европы, например, коснулись пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, телеведущей Ольги Скабеевой, а также ряда представителей российского бизнеса, включая миллиардера Алишера Усманова.
Россия с 10:00 мск среды, 9 марта, объявила режим тишины и готова обеспечить гуманитарные коридоры из ряда городов Украины. Решение касается в том числе жителей Киева.