Захарова заявила о напряженности в отношениях Баку и Еревана

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Мария Захарова

Нарастание враждебной риторики и увеличение числа инцидентов в Карабахе, а также неготовность сторон к поиску компромиссов в ситуации вокруг Лачинского коридора вызывает обеспокоенность, заявила на брифинге представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос NEWS.ru. По ее словам, альтернативы мирному процессу в армяно-азербайджанском конфликте нет. Вместе с тем дипломат подчеркнула, что с появлением Запада на Южном Кавказе возникли масштабные проблемы.

Альтернативы мирному процессу нет. В этом мы решимы и вновь переподтверждаем свою позицию. Призываем стороны к сдержанности в заявлениях, действиях, а также к возобновлению переговоров по всем трекам армяно-азербайджанского урегулирования. Как только появился Запад на Южном Кавказе, сразу появились масштабные проблемы. За всеми словами о мире и желании помочь видим в реальной ситуации обратное и противоположное заявлениям Запада, — сказала Захарова.

Комментируя заявление Белого дома о возможном скором подписании мирного документа между Баку и Ереваном, представитель российского МИД не стала обсуждать перспективы «несвершившегося события».

Пока комментировать нечего, — сказала Захарова.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Азербайджан и Армения вскоре могут выйти на мирные договоренности. Так он оценил усилия Вашингтона по урегулированию регионального конфликта в Закавказье на слушаниях в комитете по иностранным делам сената Конгресса США.