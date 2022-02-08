Захарова: Токио искусственно нагнетает истерику вокруг принадлежности Курил

Токио искусственно нагнетает истерику и напряжённость вокруг принадлежности Курильских островов, пренебрегая выстраиванием нормальных и полноценных экономических, финансовых, культурных связей с Россией, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. В эфире YouTube-канала «Соловьёв Live» она отметила, что США поддерживают на плаву искусственные территориальные претензии Японии к России, чтобы удержать обе страны от полномасштабного и перспективного сотрудничества.

Всю эту энергию, всю эту страсть они пускают в зацикленность на эту тему. И мы отмечали каждый раз искусственный характер этой проблемы и её нагнетания, — сказала Захарова.

Дипломат посоветовала главе американского диппредставительства в Японии больше времени уделять информированию японской общественности о преступлениях Вашингтона, в частности о том, как США, применяя ядерное оружие, бомбили мирных жителей в Хиросиме и Нагасаки.

Москва и Токио до сих пор не подписали мирный договор по итогам Второй мировой войны из-за спора о том, кому принадлежат острова в южной части Курил. В Японии считают, что острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и группа островов Хабомаи являются её «северными территориями».

Ранее Япония выразила России протест в связи с ракетными учениями в районе Южных Курил. Учебные стрельбы проходят в большой зоне к востоку от Хоккайдо, в которую входят также Курилы и пролив Лаперуза.

Генеральный секретарь кабмина страны Хирокадзу Мацуно подчеркнул, что правительство Японии не намерено мириться с военным присутствием РФ на четырёх северных островах (Южные Курилы).