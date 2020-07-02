Захарова прокомментировала вышедшую в Малайзии книгу о MH17

https://static.news.ru/photo/717a58d8-bc80-11ea-b8a5-fa163e074e61_660.jpg Мария Захарова Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Факт выхода в Малайзии книги о катастрофе рейса МН17 демонстрирует стремление малайзийцев сформировать собственное мнение о случившемся. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Действительно, в конце мая в Малайзии издана такая книга. Насколько известно, этой информацией поделились наши эксперты, автор уделил особое внимание различным версиям крушения рейса MH17, также мотивам, в том числе не всегда явным, которые, как он полагает, двигали теми или иными странами на различных этапах расследования катастрофы, — цитирует её РИА Новости.

Захарова в частности обратила внимание на то, что автор книги выдвинул версию о том, что США использовали катастрофу как повод ввести новые санкции против России.

Пассажирский Boeing 777 компании «Малайзийские авиалинии», выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донецкой области Украины 17 июля 2014 года. Тогда погибли 298 человек, являвшиеся гражданами 10 государств. По делу проходят четыре фигуранта: россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко.

Ранее нидерландская прокуратура в суде по делу о крушении Boeing рейса MH17 представила запись телефонных переговоров, из которой следует, что с места происшествия производился запуск ракеты ЗРК «Бук». Согласно этим данным, после запуска ракеты ополченцы Донбасса предположили, что сбили украинский военный самолёт. В прокуратуре отметили, что никаких других самолётов, кроме MH17, 17 июля 2014 года ополчение не сбивало. При этом в обломках самолёта и телах пассажиров были найдены фрагменты ракеты «Бук».

В марте Мария Захарова прокомментировала начало судебных слушаний в Нидерландах по делу о крушении рейса Мн17 и отметила «бесцеремонную линию стороны обвинения». Она указала на то, что Россия не является участницей процесса и назвала безосновательными утверждения о её причастности к катастрофе лайнера. По словам Захаровой, обвинения в адрес РФ основаны на сомнительных источниках.

Представитель МИД также добавила, что Москва рассчитывает на непредвзятый, независимый и беспристрастный судебный процесс, писал NEWS.ru.