Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала начало судебных слушаний в Нидерландах по делу о крушении рейса Мн17 и отметила «бесцеремонную линию стороны обвинения».
Она указала на то, что Россия не является участницей процесса и назвала безосновательными утверждения о её причастности к катастрофе лайнера. По словам Захаровой, обвинения в адрес РФ основаны на сомнительных источниках.
Представитель МИД также добавила, что Москва рассчитывает на непредвзятый, независимый и беспристрастный судебный процесс,
Ранее NEWS.ru писал, что своё мнение о процессе
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