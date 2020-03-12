Мария Захарова Мария Захарова Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала начало судебных слушаний в Нидерландах по делу о крушении рейса Мн17 и отметила «бесцеремонную линию стороны обвинения».

Она указала на то, что Россия не является участницей процесса и назвала безосновательными утверждения о её причастности к катастрофе лайнера. По словам Захаровой, обвинения в адрес РФ основаны на сомнительных источниках.

Представитель МИД также добавила, что Москва рассчитывает на непредвзятый, независимый и беспристрастный судебный процесс, сообщает телеканал «Царьград».

Ранее NEWS.ru писал, что своё мнение о процессе выразил постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич. По его словам, это политическое судилище, которое не имеет никакого отношения к профессиональному расследованию.

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