В суде по делу MH17 представили доказательства запуска ракеты «Бук»

https://static.news.ru/photo/35c2500c-b875-11ea-8840-fa163e074e61_660.jpg Фото: ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Нидерландская прокуратура в суде по делу о крушении Boeing рейса MH17 представила запись телефонных переговоров, из которой следует, что с места происшествия производился запуск ракеты ЗРК «Бук».

Как сообщает издание NRC, согласно записям, после запуска ракеты ополченцы Донбасса предположили, что сбили украинский военный самолёт. По мнению прокуратуры, об этом говорили подозреваемые Леонид Харченко и Сергей Дубинский. Ещё один фигурант дела Олег Пулатов прямо заявил, что «Бук» сбил «Сушку», имея в виду украинский боевой самолёт Су-27.

В прокуратуре отметили, что никаких других самолётов, кроме MH17, 17 июля 2014 года ополчение не сбивало. При этом в обломках самолёта и телах пассажиров были найдены фрагменты ракеты «Бук».

Пассажирский Boeing 777 компании «Малайзийские авиалинии», выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донецкой области Украины 17 июля 2014 года. Тогда погибли 298 человек, являвшиеся гражданами 10 государств. По делу проходят четыре фигуранта: россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко.

Как писал NEWS.ru, малайзийский самолёт, летевший в 2014 году рейсом МН17, вероятнее всего, был сбит из-под Первомайского, как и предполагалось ранее. Тейс Бергер отметил, что совместной следственной группой под руководством надзорного ведомства была проведена судебно-медицинская экспертиза. Специалисты также провели необходимые расчёты, чтобы определить место запуска ракеты.