«Обращаться туда»: Захарова о намерении Пентагона создать канал связи с РФ

Информация о намерении Пентагона создать канал связи с Россией на фоне ситуации вокруг Украины является утечкой со стороны США. Однако РФ никогда не отказывалась от контактов, тем более, когда они запрашивались по линии других стран. Так официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала NEWS.ru сообщения о предложении Пентагона установить канал связи с Москвой.

Это вопрос, во-первых, не внешнеполитических ведомств. Во-вторых, всё это было в виде утечки с той стороны, поэтому, наверное, и обращаться надо туда. Я выскажу в общем и целом нашу принципиальную позицию: мы никогда не отказывались от контактов, тем более, когда они запрашивались по линии других стран. Это, ещё раз подчеркну, наша базовая позиция, — сказала Захарова на еженедельном брифинге.

Ранее издание Politico со ссылкой на высокопоставленного представителя Пентагона сообщило, что Минобороны США изъявило желание установить канал связи с Россией на фоне ситуации вокруг Украины. Он может быть организован наподобие модели, которую обе стороны установили в 2015 году для урегулирования обстановки в Сирии.

В Пентагоне заявили, что такой канал должен стать надёжным способом передачи информации о ситуации вокруг Украины.