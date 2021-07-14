Захарова объяснила слова Мааса о «политических» поставках вакцин

Представитель МИД России Мария Захарова в своём Telegram-канале ответила на слова министра иностранных дел ФРГ Хайко Мааса, который обвинил Москву в политизации поставок вакцин от коронавирусной инфекции. Она попросила огласить список «пострадавших» государств.

Дипломат отметила, что существуют три типа стран: принявшие российскую вакцину в качестве помощи, закупающие российскую вакцину и производящие у себя российский препарат.

А стран, пострадавших от российской вакцины или якобы связанных с ней политических требований, нет. Как и сомнений, что «обеспечение альтернативных вариантов» в подаче Мааса направлено на неконкурентное вытеснение Sputnik V, — написала Захарова.

Ранее министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что Россия и Китай широко освещали свою помощь другим странам в борьбе с коронавирусной инфекцией. По его мнению, РФ и КНР с помощью поставок вакцин хотели предъявить ряду стран свои политические требования. Маас считает, что подобные меры следует отвергнуть. При этом конкретных примеров «вакцинной дипломатии» России и Китая глава МИД Германии не привёл.