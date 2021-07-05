Захарова обвинила ЕС в «шельмовании» отличающихся государств

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова обвинила Евросоюз в «шельмовании» отличающихся от европейского большинства государств. Об этом она написала на своей странице в Telegram.

Таким образом она осудила отношение ЕС к новому закону Венгрии, согласно которому пропаганда ЛГБТ в школах запрещена. По мнению Захаровой, это противоречит главному лозунгу объединения — «согласие (единство) в разнообразии».

По её словам, «европейские гранды» начали вмешиваться во внутренние дела Будапешта. Она подчеркнула, что «сейчас в ЕС принято шельмовать отличающихся».

Зачем ставить в одну шеренгу тех, кто не хочет отказываться от веками формировавшихся представлений о человеке? Их обзывают непрогрессивными. Но прогресс — это эволюция в сторону лучшего. А если дорога уводит совсем не туда, с точки зрения миллионов? — задалась вопросом Захарова.

Напомним, 15 июня в парламенте Венгрии приняли закон, который направлен на борьбу с пропагандой гомосексуализма среди несовершеннолетних. Это «свело с ума» болельщиков чемпионата Европы — 2020.