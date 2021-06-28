ЛГБТ головного мозга: как Венгрия свела с ума участников Евро

Групповой этап чемпионата Европы — 2020 закончился, но скандалы турнир не оставляют. Волну агрессии поднял заключительный матч группы F, в котором Германия сыграла с Венгрией (2:2). Помимо того, что команда Йоахима Лёва чуть не осталась за бортом соревнований, перед самой игрой сборная решила подлить масла в и без того бурлящий котёл.

Ещё 15 июня в парламенте Венгрии приняли закон, который направлен на борьбу с пропагандой гомосексуализма среди несовершеннолетних. Естественно, среди членов Евросоюза возник резонанс. Ну, как это так, везде выступают за толерантность, а венгры пошли против планеты всей?! С таким же недоумением восприняли подобный акт и в Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Все уже давно смирились, что любое спортивное событие сопряжено с политической обстановкой. Сейчас вот это касается ЛГБТ-сообществ и движения Black Lives Matter (BLM). По идее пора привыкнуть, что две эти темы внедрились в самые корни международного футбола. Но не для Венгрии.

Перед матчем немцы хотели подсветить стадион «Альянц Арена» радужными цветами. Такой вот протест на позицию соперника по группе. В УЕФА, несмотря на толерантность, этот жест запретили. При этом в организации говорили, что предстоящий Евро станет «турниром для всех».

В день игры канцлер Германии Ангела Меркель не осталась в стороне от подобного хода венгров, а мэрия Мюнхена вывесила на своём здании радужные флаги. Стадионы «Кёльна», «Аугсбурга», «Айнтрахта» и «Вольфсбурга» подсветили радугой. Лидеры национальной команды, чувствуя поддержку в лице государства, всё-таки изощрились — голкипер Мануэль Нойер вывел сборную в радужной капитанской повязке. Более того, перед самим матчем болельщик выбежал на поле с соответствующим флагом. И это случилось в тот самый момент, когда венгры скромно напевали национальный гимн.

Matthias Koch via www.imago-imag/Global Look Press

Даже соперники по группе поддержали позицию Германии. Французский нападающий Антуан Гризманн опубликовал фото на своей странице в Instagram с радужной «Альянц Ареной», «Барселона» разместила свой логотип на фоне ЛГБТ-флага и опубликовала это в своих социальных сетях, а «Ювентус» и вовсе раскрасил своё лого, заявив, что «футбол любят все».

В УЕФА, к слову, нашли выход из скандала. В Twitter организации появилось сообщение, что союз выступает за равенство и права меньшинств, но запрос со стороны Германии был политическим.

Если уж УЕФА изменил лого в соцсети, то турниру ничего не угрожает.

Забавно, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан до последнего хотел посетить последний матч тура и поддержать сборную, но из-за ситуации с окрасом стадиона передумал. А жаль, такое шоу пропустил. Зато устроил своё, ведь окончательно закон о запрете пропаганды был принят именно в тот день. Ходят слухи, что именно он и настоял на законопроекте. Орбан убеждён, это поможет ему на парламентских выборах, назначенных на 2022 год.

Но кажется, что подпись под документом — не просто знак протеста пропаганде, а второй BREXIT. Этот шаг похож на намёк выхода Венгрии из Евросоюза. Хотя сам Орбан трактует поступок немного иначе.

Сегодня мы — последние борцы за свободу в Европе. Евросоюз в беде, и нам придётся это исправить. Сам по себе он не пойдёт по правильному пути. Значит, нам придётся его повернуть, — заявил премьер-министр.

Спортсмены же никак не высказывались на этот счёт, но зато ясна их позиция к другой акции — BLM. Венгерские спортсмены отказались преклонять колено на всех матчах группы смерти.

Но тут надо признать, что они не единственные, кто отказался от акции. Всего шесть стран преклоняют колено: Англия, Шотландия, Бельгия, Уэльс, Швейцария и Турция. Поляки и Хорваты, например, вместо преклонения показывают на надпись Respect. Остальные и вовсе участия в акции не принимают.

Зато не сдерживают себя фанаты. Они пронесли по городу баннер против акции «Жизни темнокожих важны». Сделано это было, опять же, перед последним матчем группы. Своё отношение к данной акции они высказывали ещё перед матчем с Ирландией, освистав соперника, когда тот преклонил колено. Орбан это объяснил тем, что венгры опускаются на колено только в трёх случаях: «перед богом, перед родиной и когда просят руки своей возлюбленной».

Пока действия Венгрии, кроме собственных жителей, не нашли одобрения. Законопроект они поддержали во время матча с Португалией: сначала вывесили баннер ANTI-LMBTQ (сокращение на венгерском языке, означающее позицию против лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендеров и квир), а затем досталось и капитану сборной соперника Криштиану Роналду, которого освистали гомофобными кричалками «Криштиану — гомосексуалист».

Кроме Германии против выступили ещё 13 государств, среди которых Испания, Италия и Франция, назвав закон «вопиющей формой дискриминации по признаку сексуальной ориентации, гендерной идентичности и самовыражения».

Иностранные издания, к слову, приплели сюда Россию. И понятно почему: на стадионе в Санкт-Петербурге рекламные щиты не пестрили радужной подсветкой. А ведь даже в Будапеште (возьмём хотя бы последний матч 1/8 финала между Нидерландами и Чехией) транслировавшаяся реклама была в цветах радуги.

Да и закон, устанавливающий ответственность за «пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних» в России принят ещё в 2013 году. Тогда-то никто особо не ополчился на государство, а Владимир Путин выбрал удачное время — никаких крупных международных соревнований в те дни не было.

Что за лживые чиновники УЕФА, которые сейчас утверждают, что все стадионы должны светиться одним цветом, но показывают на рекламных щитах цвета российского «Газпрома», где ущемляют геев? Вопрос, можно ли освещать стадион в Мюнхене радужными флагами, больше не является исключительно вопросом политики Орбана. Речь идёт о том, осмелимся ли мы действительно отстаивать наши ценности, такие как терпимость и космополитизм, — писал Bild.

Известно, что Мануэль Нойер продолжит выходить в радужной повязке и дальше. Увидеть это (если пропустили ранее) можно будет во вторник, 29 июня в 19:00 по московскому времени, во время матча с Англией в рамках 1/8 финала Евро.

И вот, вроде бы, все прения должны были иссякнуть. Но УЕФА вновь вмешался и запретил болельщикам сборной Нидерландов проносить на матч 1/8 финала против Чехии ЛГБТ-флаги. Этот запрет коснулся даже фан-зон в Будапеште. Но если флаги пронести не разрешили, то вот радужные футболки, маски для лица и капитанские повязки по-прежнему остаются в арсенале болельщиков.

На матч, который завершился поражением нидерландцев (со счётом 0:2), капитан Джорджиньо Вейнадум вывел команду именно в радужной повязке. И даже пообещал, что в случае оскорблений уведёт команду с поля.

В целом можно спать спокойно. Венгрия из турнира выбыла, Германия сыграет в 1/8 финала против англичан, которые преклоняют колено перед каждой игрой. Серьёзных бунтарей, идущих против системы, на турнире больше не наблюдается. Пора уже наконец насладиться оставшимися днями большого футбола, а они обещают быть огненными.