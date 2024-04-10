Захарова обвинила Ереван в отсутствии мира на Южном Кавказе Захарова: с согласия Еревана Запад пытается дестабилизировать регион

Действия армянских властей противоречат цели установить мир на Южном Кавказе, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге, отвечая на вопрос NEWS.ru. При этом она отметила, что Запад, заявляя о себе как о новом посреднике в переговорах, со своей стороны тоже пытается дестабилизировать ситуацию в регионе.

Запад начал заявлять о себе как о новом посреднике и из чувства ревности и бесконечной своей озлобленности начал внедряться в регион, где может установиться мир. Но там не о посредничестве идет речь, а о попытках дестабилизации ситуации, возвращении ситуации к худшим периодам истории региона и сборе информации не в пользу региона, а в своих целях против стран региона, — сказала Захарова.

При этом она отметила, что Армения как суверенное государство имеет право на выбор своей внутренней и внешней политики. Но вместе с тем дипломат отметила, что действия Еревана не соответствуют интересам региона.

Каждое суверенное государство имеет право на реализацию собственной внешней и внутренней политики. Но мы видим, что, к сожалению, действия армянских властей происходят не в пользу заявленных целей урегулирования, а противоречат им и нарушают имеющийся баланс сил в регионе, — сказала Захарова.

По ее словам, Россия проявляла себя глобально как посредник в урегулировании региональных проблем с высокой степенью эффективности, действуя в интересах мира в регионе. По ее словам, Москва внесла настоящий вклад в будущее региона, попытавшись найти общие подходы и гармонизировать противоречия именно ради установления мира между Арменией и Азербайджаном и в регионе в целом.

Ранее армянский премьер-министр Никол Пашинян на заседании правительства заявил, что отношения Еревана и Москвы переживают не лучшие времена, однако, по его словам, Армения в этом не виновата, так как «не сделала ни одного неверного шага». Премьер добавил, что при этом «обратные случаи многочисленны».