Действия армянских властей противоречат цели установить мир на Южном Кавказе, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге, отвечая на вопрос NEWS.ru. При этом она отметила, что Запад, заявляя о себе как о новом посреднике в переговорах, со своей стороны тоже пытается дестабилизировать ситуацию в регионе.
Запад начал заявлять о себе как о новом посреднике и из чувства ревности и бесконечной своей озлобленности начал внедряться в регион, где может установиться мир. Но там не о посредничестве идет речь, а о попытках дестабилизации ситуации, возвращении ситуации к худшим периодам истории региона и сборе информации не в пользу региона, а в своих целях против стран региона, — сказала Захарова.
При этом она отметила, что Армения как суверенное государство имеет право на выбор своей внутренней и внешней политики. Но вместе с тем дипломат отметила, что действия Еревана не соответствуют интересам региона.
Каждое суверенное государство имеет право на реализацию собственной внешней и внутренней политики. Но мы видим, что, к сожалению, действия армянских властей происходят не в пользу заявленных целей урегулирования, а противоречат им и нарушают имеющийся баланс сил в регионе, — сказала Захарова.
По ее словам, Россия проявляла себя глобально как посредник в урегулировании региональных проблем с высокой степенью эффективности, действуя в интересах мира в регионе. По ее словам, Москва внесла настоящий вклад в будущее региона, попытавшись найти общие подходы и гармонизировать противоречия именно ради установления мира между Арменией и Азербайджаном и в регионе в целом.
Ранее армянский премьер-министр Никол Пашинян на заседании правительства заявил, что отношения Еревана и Москвы переживают не лучшие времена, однако, по его словам, Армения в этом не виновата, так как «не сделала ни одного неверного шага». Премьер добавил, что при этом «обратные случаи многочисленны».