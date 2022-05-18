Захарова назвала враньём слова Зеленского о сдавшихся в плен на «Азовстали»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова / Фото MFA Russia/via Global Look Press

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала в эфире радио Sputnik на слова президента Украины Владимира Зеленского, который преподнёс сдачу в плен украинских военных на «Азовстали» как «украинскую спецоперацию», организованную при поддержке международных организаций. Она назвала его речь пропагандой и враньём.

Ровно такими заявлениями они демонстрируют свою ложь и пропаганду, пропаганду, основанную на лжи, которую они применяли всё это время. <...> Выдавать выход людей, который был предложен Россией на протяжении нескольких недель, за свою спецоперацию гуманитарного характера — это показывает всему миру, как научились врать за последние много лет, — сказала Захарова.

По её мнению, заявления украинского президента «шедевральны» и будто созданы юмористической студией «Квартал 95», с которой до политической карьеры работал Зеленский.

У меня такое впечатление, как будто они пишут новый сериал или текстовку для очередного своего корпоратива, — заключила представитель дипведомства.

Представитель Минобороны Игорь Конашенков заявил, что 16 мая началась массовая сдача в плен бойцов нацполка «Азов» и солдат ВСУ, заблокированных на территории завода «Азовсталь» в Мариуполе. В военном ведомстве отметили, что всего за минувшие сутки белый флаг подняли 265 украинских военных. Следственный комитет России планирует допросить украинских бойцов, вышедших с «Азовстали».