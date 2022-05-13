Захарова: ФБР в Вашингтоне запугивало и вербовало российских журналистов Захарова потребовала прекратить третирование российских журналистов в США

Фото shutterstock.com

Агенты Федерального бюро расследований в Вашингтоне оказывали давление на руководителя корпункта одного из российских СМИ в Вашингтоне, сообщила представитель МИД России Мария Захарова. Она добавила, что сотрудники спецслужбы пытались либо завербовать его, либо запугать и вынудить уехать. Захарова потребовала от американских властей прекратить третирование сотрудников российских СМИ и обеспечить им нормальные условия работы, говорится на сайте МИД РФ.

Примером подобного беспрецедентного давления стали два «подхода» агентов ФБР к руководителю корпункта одного из российских СМИ в Вашингтоне. Цель очевидна — выбить журналиста из равновесия и попытаться вовлечь в компрометирующее его «сотрудничество», — сказала она.

Она отметила, что воздействию американских властей подвергаются «неугодные» корреспонденты, которые освещают события не так, как хотелось бы «вашингтонскому агитпропу». Эта ситуация, по её мнению, типична для американской русофобской кампании в рамках «охоты на ведьм».

Захарова потребовала прекратить воздействие на российских журналистов, обеспечить им нормальные условия работы «в соответствии со стандартами свободы слова, о которой в Вашингтоне любят так много и так лицемерно порассуждать».

Ранее Захарова назвала вурдалаками латвийских парламентариев, которые проголосовали за снос памятника Освободителям Риги, куда местные жители вышли на акцию протеста после того, как полиция закрыла к нему доступ. Латвийский парламент поддержал законопроект, который предусматривает приостановку действия двустороннего договора между Латвией и Россией о мемориальных сооружениях и памятниках. По мнению депутатов, образ и символика Советской армии прямо и недвусмысленно связаны с нынешними действиями России на Украине.