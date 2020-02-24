https://static.news.ru/photo/4aee9316-56f3-11ea-8ade-fa163e074e61_660.jpg Фото: www.imago-images.de/Global Look Press

Власти США добиваются экстрадиции гражданки РФ Олеси Красиловой, задержанной на испанском острове Тенерифе. В Америке ей грозит до пяти лет лишения свободы.

Россиянка находится под арестом. С экстрадицией она не согласна. У властей США есть 45 дней на то, чтобы предоставить испанской стороне документы, необходимые для выдачи Красиловой, рассказали ТАСС в Национальной судебной коллегии Испании.

В США россиянку подозревают в сговоре с целью кражи биометрических данных, а также оказания влияния на функции американского правительства в отношении приёма беженцев. По словам представителя коллегии, Красиловой грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

Как ранее писал NEWS.ru, в МИД РФ назвали инцидент продолжением «охоты» американских властей за российскими гражданами по всему миру. В ведомстве заверили, что посольство РФ в Испании окажет Красиловой максимальное содействие.