Юзеры жалуются на сбои в работе Telegram

https://static.news.ru/photo/46646cba-defe-11ea-865c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пользователи мессенджера Telegram жалуются 15 августа на сбои в работе приложения. По сообщениям юзеров, неполадки наблюдаются в Белоруссии, Украине, РФ, а также в ФРГ, Италии, Испании и Франции.

По словам владельцев электронных устройств, программа медленно загружает фото- и видеоматериалы, говорится на портале Downdetector. Ускорить отклик Telegram пользователи предлагают через VPN (виртуальная частная сеть) — Psiphon или Tachyon.

В июле 2019 года в работе мессенджера WhatsApp произошёл глобальный сбой. О неполадках рассказывали в том числе в России. На территории РФ наибольшие проблемы замечены в Москве и Санкт-Петербурге. Наибольшее число жалоб поступает из европейских стран — Германии, Нидерландов, Швейцарии и Великобритании.

Ранее NEWS.ru сообщал, что жители Минска с вечера воскресенья, 9 августа, испытывали проблемы с доступом в Интернет. В частности, с перебоями сталкиваются службы по вызову такси. По данным агентства, мобильные приложения по вызову такси в столице Белоруссии либо не работают вовсе, либо работают некорректно. Вызвать машину по телефону также затруднительно — горожане сообщают, что не могут дозвониться. Те, кто всё-таки смог вызвать такси, оплачивают услугу наличными.