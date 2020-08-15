Юзеры жалуются на сбои в работе Telegram

Пользователи мессенджера Telegram жалуются 15 августа на сбои в работе приложения. По сообщениям юзеров, неполадки наблюдаются в Белоруссии, Украине, РФ, а также в ФРГ, Италии, Испании и Франции.
По словам владельцев электронных устройств, программа медленно загружает фото- и видеоматериалы,
В июле 2019 года в работе мессенджера WhatsApp произошёл глобальный сбой. О неполадках рассказывали в том числе в России. На территории РФ наибольшие проблемы замечены в Москве и Санкт-Петербурге. Наибольшее число жалоб поступает из европейских стран — Германии, Нидерландов, Швейцарии и Великобритании.
Ранее NEWS.ru сообщал, что жители Минска с вечера воскресенья, 9 августа, испытывали проблемы с доступом в Интернет. В частности, с перебоями сталкиваются службы по вызову такси. По данным агентства, мобильные приложения по вызову такси в столице Белоруссии либо не работают вовсе, либо работают некорректно. Вызвать машину по телефону также затруднительно — горожане сообщают, что не могут дозвониться. Те, кто всё-таки смог вызвать такси, оплачивают услугу наличными.
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