Япония потратит более $9 млрд на содержание военных баз США

Токио и Вашингтон подписали соглашение о содержании американских военных баз в Японии, сообщает ТАСС. Согласно документу, Япония в период с 2022 по 2026 годы потратит на эти цели 1,055 трлн иен ($9,29 млрд).

В частности, 164 млрд иен ($1,4 млрд) японская сторона выделит на модернизацию ангаров и укрепление военных бункеров. Ещё 20 млрд йен ($176 млн) предполагается потратить на улучшение системы обеспечения американо-японских учений с использованием искусственного интеллекта. При этом Токио намерен в указанные период почти вдвое сократить коммунальные расходы при содержании баз США — с 23,4 млрд иен ($201 млн) до 13,3 млрд иен ($114 млн).

Соглашение было подписано в ходе встречи, проходившей формате «два плюс два». В ней участвовали министры иностранных дел и обороны Японии и США.

В настоящее время в Японии находятся около 50 тысяч американских военных. Большинство военных объектов США расположены на острове Окинава.

Ранее сообщалось, что Токио и Вашингтон договорились о сотрудничестве в космосе и киберпространстве. Глава ММИД Японии Ёсимаса Хаяси назвал достижение соглашения одним из самых важных результатов встречи. Накануне он также обсудил с госсекретарём США Энтони Блинкеном вопросы «сдерживания России».