«Я там как живой труп»: армяне на фронте жалуются на политиков в Ереване

https://static.news.ru/photo/fa8531a8-08ab-11eb-829a-fa163e074e61_660.jpg Фото: ՀՀ պաշտպանության նախարարություն / MoD of the Republic of Armenia/facebook.com

В армии Армении и НКР ощущается острый дефицит вооружения на передовой и недовольство военным и политическим командованием. Об этом корреспонденту «Новой газеты» рассказали армяне в Шуше и Лачине.

По словам местных жителей и воюющих на стороне НКР, на передовой участились случаи саботажа боевыми офицерами «приказов сверху» — командиры хотят сохранить жизни новобранцам.

Это пацаны, они десять дней как призваны, а им уже автомат дают. Чего вы делаете? Куда этот ребенок пойдёт? Ладно, я службу проходил, да и то эта служба там не поможет. Автомат против авиации и артиллерии. Я там как живой труп, — рассказал «Новой газете» военнослужащий Артур, воевавший на южном фронте в районе Джабраила.

Он выразил недовольство военным командованием НКР и властями Армении.

Посмотрев на эту войну, я понял, что [если будем так воевать,] отдадим всё, — сказал он.

По его признанию, на фронте ощущается дефицит как вооружений, так и боеприпасов.

Они (власти Армении. — NEWS.ru) обманывают людей! Они солдат 18-летних отправили на фронт с одним автоматом. [Говорят:] «Извините, нет патронов, извините, нет танков». Бронежилеты — убитые полностью. Там ничего нет. «Кормушка» приезжает, на дорогу всё разгружает, и если хочешь есть, то иди четыре километра под «Градами». Мы, восемь друзей, четыре дня ночью ходили и жратву на себе таскали для всех четырёх линий, — заключил он.

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