Я сожгу «Леопард» за 10 миллионов, а вы?

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На прошлой неделе мы коснулись щекотливой темы вознаграждений за уничтоженную на фронте дорогостоящую технику противника. Вспомнили о том, что и в годы Великой отечественной войны бойцам платили по тысячи тогдашних рублей за уничтоженный немецкий танк, да и в начале нашей нынешней СВО был разговор о премиях за сбитые «лiтаки» и сожженную украинскую бронетехнику. А потому за подрыв натовских «Леопардов» и, тем более, «Абрамсов» сам бог велел установить особые премии.

И дело даже не в том, что такие «бронемонстры» стоят миллионов долларов. И каждый подбитый на передовой натовский танк — это и частица будущей общей победы, и спасенные жизни наших солдат. Это еще и удар по престижу западных ВПК, и подрыв их коммерческих возможностей. Кому нужны танки за огромные деньги, но горящие как свечки.

Понятно, что многие думают, что называется, в унисон. И не наша заслуга в том, что в стране начался просто самый настоящий флешмоб по поводу объявления премий за еще не поставленные танки. Сначала одна кампания, обозначив свой бренд, провозгласила, что за уничтоженный первый «Абрамс» она готова заплатить аж целых десять миллионов рублей. Учитывая, что американский танк последней модификации стоит примерно десять миллионов долларов, то можно говорить о новом военном курсе рубля.

Затем артистический расстрига Иван Охлобыстин, ссылаясь на неназванных меценатов, сообщил о премии за убитых «натовских зверей» во многие миллионы целковых. Не осталась в стороне и администрация Забайкальского края, которая готова платить немалые деньги всем участникам успешной антитанковой операции. При условии, правда, что отличатся выходцы из тех далеких от фронта мест. Не исключено, что к такому флешмобу присоединятся другие города и веси, не говоря уже о коммерсантах.

Фото: Armin Weigel/dpa/Global Look Press

Тем более, что, с одной стороны, обозначается патриотический порыв, а, с другой, можно и не спешить с выделением озвученных сумм. Когда еще те же вожделенные «Абрамсы» прибудут под Запорожье. Может, в конце лета. А, может, и к концу года. А, может, и никогда. Конечно, такая премиальная поспешность дала повод разным шуткам о том, что за такие деньги украинцы сами начнут подрывать натовские танки и что надо сразу бить по эшелонам, тогда оптом выйдет меценатам дешевле.

Конечно, шутки шутками, но, как писал классик, «на войне ни минутки не прожить без прибаутки...» Однако такая предварительная премиальная суета действительно отдает некоей показухой. Тем более, что обещанные деньги уже сейчас, а не завтра можно было бы потратить с большой пользой — на приобретение для фронтовиков приборов ночного видения, коптеров, удобного зимнего обмундирования. Собственно, тех самых полезных вещей, на которые народные копейки по всей стране собирают волонтеры.

А время премий за подбитые «Леопарды» придет. И, конечно, учитывая еще и резонанс от каждого уничтоженного бронехищника, они должны быть весомыми. И меценатам не стоит скромно оставаться в тени, опасаясь персональных западных санкций. От страны не откупаются, страну поддерживают всем, чем только возможно.

Впрочем, и сами американцы могли бы доплатить за горящие немецкие танки. Ведь тогда будут гореть и позиции немцев на специфическом насыщенном рынке. Ведь «Абрамсы» от греха подальше могут и не прийти на Украину. А значит, и не сгорят.