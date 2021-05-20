«Я себе это не прощу»: Зеленский отказался дать характеристику Путину

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Президент Украины Владимир Зеленский не стал давать характеристику своему российскому коллеге Владимиру Путину.

Если мы неосторожными словами будем увеличивать возможность эскалации, я себе это не прощу, — заявил политик в ходе пресс-конференции в Киеве.

Ранее Зеленский рассказал, что представители его офиса контактируют с российской стороной относительно встречи с президентом Владимиром Путиным. Он добавил, что в сложившейся ситуации переговоры проходят либо на нейтральной территории, либо в одном из мест конфликта.

Глава офиса Зеленского Андрей Ермак сообщил, что в ходе предстоящей встречи двух президентов планируется проанализировать выполнение договорённостей парижского саммита «нормандской четвёрки». Кроме того, существуют и другие вопросы, которые необходимо обсуждать именно на наивысшем уровне.

Ранее украинский президент в видеообращении предложил российскому лидеру «встретится в любой точке Донбасса, где идёт война». На это российский лидер отметил, что Киев прежде всего должен вести диалог с руководством непризнанных Донецкой и Луганской народных республик, а затем уже с Кремлём. При этом Путин подчеркнул, что готов встретиться с Зеленским в Москве для обсуждения двусторонних отношений.