Washington Post: новые санкции США могут коснуться членов семей бизнесменов

Washington Post сообщает, что США могут значительно расширить санкционный перечень российских бизнесменов, в который войдут физлица, включённые в чёрный список Евросоюза. Американские ограничительные меры, возможно, коснутся не только предпринимателей РФ, но и их компаний и семей.

США планируют увеличить список российских бизнесменов, в отношении которых будут введены санкции. Этот список будет шире европейского и распространится не только на бизнесменов РФ, но и их компании и семьи, — сообщает издание.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что экономика России сейчас испытывает серьёзный удар, однако имеет необходимый запас прочности и опыт борьбы с безработицей, наработанный в предыдущие кризисы. Новые спецмеры в экономике страны он объяснил враждебным характером действий извне и необходимостью минимизировать риски.

Ранее сообщалось, что власти ЕС отключили от системы межбанковских платежей SWIFT российские банки ВТБ, «Россия», «Открытие», Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ.РФ. Они не смогут воспользоваться услугами SWIFT с 12 марта.

Президент России Владимир Путин ранее распорядился провести военную спецоперацию на Украине. Он выступил с обращением к россиянам, в котором назвал её целью «демилитаризацию и денацификацию».