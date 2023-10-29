Число жертв аварии в шахте Караганды превысило 40 Число жертв аварии на шахте в Караганде выросло до 42, еще пятерых ищут

Фото: AP/ТАСС

Число погибших в результате аварии на шахте в Караганде увеличилось до 42, сообщила пресс-служба МЧС Казахстана. Поиски еще пятерых горняков продолжаются, добавили в ведомстве.

По состоянию на 15:00 (12:00 мск. — NEWS.ru) обнаружены тела 42 погибших, продолжаются поиски пятерых шахтеров, — передает ведомство.

Ранее сообщалось о 38 жертвах в шахте Караганды. Отмечается, что спасательным работам препятствуют разрушенное шахтное оборудование и вывалы в некоторых местах.

Взрыв на шахте произошел в ночь на 28 октября. Причиной трагедии стал взрыв газометана. К месту происшествия приехали глава администрации региона, руководство компании и первый зампрокурора республики. Генеральная прокуратура Казахстана возбудила уголовное дело по факту аварии на шахте в Караганде.

В свою очередь президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил общенациональный траур в воскресенье, 29 октября. Глава республики встретился с родственниками погибших и пообещал помощь в расследовании всех обстоятельств случившегося. Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования в связи с аварией на угольной шахте. Российский лидер также попросил своего казахстанского коллегу передать слова сочувствия семьям погибших.