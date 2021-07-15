«Выдающееся достижение»: женщина впервые станет частью спецназа США

Управление специальных операций ВМС США впервые взяло на службу женщину. Она завершила программу подготовки морского спецназа, после чего станет его частью, сообщает телекомпания CNN.

Стать первой женщиной, завершившей программу подготовки морского спецназа, — это выдающееся достижение. Как и другие, она продемонстрировала характер, познавательные способности и качества лидера, — заявил контр-адмирал Хью Уайман Ховард.

Женщина-спецназовец будет принимать участие в секретных операциях, поэтому её имя не называется. Всего бойцами морского спецназа пытались стать 18 женщин. Троих из них должны будут аттестовать.