Вучич: конфликт между Россией и США приведёт к коллапсу мира
Наталья Жуковская
Наталья Жуковская
23:57, 19 февраля 2022
Фото: predsednik.rs
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Президент Сербии Александр Вучич заявил, что конфликт между США и Россией приведёт к полному коллапсу мира. Он добавил, что если Запад введёт санкции на все поставки нефти и газа из России, то мировые рынки рухнут. Сербский лидер выразил надежду, что ситуация в мире до этого не дойдёт, сообщает РИА Новости.
Если до этого дойдёт, то, я думаю, это будет почти полный коллапс мира, который мы знаем, если это случится, поэтому, надеюсь, что это не произойдёт, — заявил Вучич.
Несмотря на маловероятность такого сценария, президент Сербии призвал мир быть готовым к такому ходу событий.
Найденный в архивах Великобритании документ 1991 года является «решающим доказательством» обещания западных стран СССР о нерасширении НАТО на восток, заявил ранее бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн. Он добавил, что этот документ ставит точку в споре России и Запада в вопросе политики «открытых дверей» НАТО для бывших социалистических республик. Он напомнил, что западные страны и НАТО всецело отрицают данное обещание и отмечают, что все страны должны иметь право на вступление в Альянс.