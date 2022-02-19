Вучич: конфликт между Россией и США приведёт к коллапсу мира

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Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что публичная риторика вокруг ситуации на Украине должна быть направлена на деэскалацию напряжённости, а не на разжигание разногласий. Так он прокомментировал заявления украинского президента Владимира Зеленского о возможном выходе страны из Будапештского меморандума. Речь президента Украины прозвучала на Мюнхенской конференции по безопасности в пятницу, сообщает ТАСС.

Мы не собираемся комментировать всё, что было сказано на конференции. Я сошлюсь на слова, которые генеральный секретарь сказал вчера относительно риторики, — сказал Дюжаррик. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал...