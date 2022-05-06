РИА: второй автобус вывез с «Азовстали» ещё 13 мирных жителей

Фото Алексей Куденко/РИА Новости

Второй автобус вывез с «Азовстали» ещё 13 мирных граждан, включая одного ребёнка, которых насильно удерживали на территории металлургического комбината украинские военные, передаёт РИА Новости. Первый автобус 6 мая эвакуировал 12 мирных жителей.

Таким образом, территорию промышленного комплекса 6 мая покинули 25 мирных жителей, среди них пятеро детей. Позднее эвакуированных пересадили в более комфортный автобус большего размера, который направился в посёлок Безымённое. Отмечается, что там расположен лагерь для эвакуированных с территории «Азовстали» и прочих районов Мариуполя.

Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш в Twitter сообщил об эвакуации 500 человек c территории «Азовстали» в Мариуполе. Он отметил, что операция прошла благодаря совместным усилиям представителей ООН и сотрудников Международного комитета Красного Креста.