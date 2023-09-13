ВСУ атаковали Севастополь десятью ракетами: новости СВО на утро 13 сентября

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины попытались атаковать Севастополь, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. По его словам, сработала система противовоздушной обороны.

В результате атаки Вооруженных сил Украины на Севастополь загорелся морской завод. Судостроительное предприятие расположено на Корабельной стороне Севастополя. Завод является основным производителем кораблей Черноморского флота России, а также занимается их ремонтом. В настоящее время на месте работают спецслужбы. Возгоранию был присвоен четвертый класс.

В результате атаки, по предварительным данным, пострадали 24 человека, сообщил Развожаев. По его словам, четыре человека находятся в состоянии средней степени тяжести.

Минобороны РФ в свою очередь сообщило, что два корабля Черноморского флота получили повреждения в результате атаки Вооруженных сил Украины на Севастополь. Всего ВСУ выпустили по судоремонтному заводу имени Орджоникидзе десять крылатых ракет, отметили в ведомстве. В момент попадания в корабли украинских крылатых ракет суда находились на ремонте. Силы противовоздушной обороны сбили семь снарядов. Все безэкипажные катера удалось уничтожить патрульному кораблю «Василий Быков».

Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» сообщил, что на границе Украины и Румынии снова произошла серия атак беспилотных аппаратов. По информации источника, громкие звуки взрывов были слышны в Одесской области и в Сумах. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Президент Украины Владимир Зеленский начал осознавать, что после саммита G20 может потерять всех союзников, сообщил Rebelión. Таким образом издание прокомментировало истерику украинского лидера, обвинившего Запад в недостаточной поддержке на фоне того, что в итоговом коммюнике саммита G20 не упоминается поддержка Украины.

Фото: president.gov.ua Владимир Зеленский

Вооруженные силы Украины за сутки 98 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, говорится в заявлении пресс-службы представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). В результате атак ВСУ погиб мирный житель в Киевском районе Донецка. Кроме этого, были повреждены восемь жилых домов в Киевском, Кировском и Куйбышевском районах Донецка, а также два объекта гражданской инфраструктуры.

Западные страны сомневаются в успехе контрнаступления Вооруженных сил Украины, поэтому задумали «продлить график», считают западные политики. По словам источника, это может затянуться надолго. На Западе не верят в прорыв ВСУ российской обороны. Причины неудач в контрнаступлении западные союзники Киева видят по-разному.

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон уговорил президента Украины Владимира Зеленского отказаться от мирных переговоров, что привело к сотням тысяч смертей, заявил ирландский журналист RT Чей Боуз. По его словам, тогда мир был «в пределах досягаемости».

Вооруженные силы Украины намеренно атакуют гражданские объекты в Донецке, рассказал находящийся в зоне боевых действий американский военкор Патрик Ланкастер. По его словам, мирные жители погибают ежедневно.

Белый дом признал, что потратил более $110 млрд на военную, экономическую и гуманитарную помощь Украине. Была опубликована копия ответа главы административно-бюджетного управления Белого дома Шаланды Янг по общим расходам на Украину.

Венгрия не будет выдавать Украине военнообязанных беженцев, сообщил премьер-министр страны Жолт Шемьен. Кроме того, государство отказалось передавать данные об украинцах.

Вмешательство США в украинский конфликт войдет в историю как несправедливая интервенция, заявила журналист Виктория Уайт Бергер. По ее словам, вмешательство движимо скрытыми амбициями политических элит. Решение президента США Джо Байдена о помощи Украине привело к многочисленным односторонним военным, финансовым и чисто политическим действиям.



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