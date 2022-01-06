Вспышка загадочной болезни снизила умственные способности молодёжи

Молодых людей в канадской провинции Нью-Брансуик поражает загадочное неврологическое заболевание. Это продолжается уже около двух лет, медики не могут найти причины возникновения феномена, пишет газета The Guardian.

По данным СМИ, заболевание впервые проявилось около двух лет назад и со временем стало поражать всё больше молодых людей, вызывая у них стремительное снижение когнитивных функций.

Заболевание характеризуется спазмами в мышцах, нарушением работы вестибулярного аппарата, ухудшением памяти, снижением веса и периодическими галлюцинациями. Специалисты сравнивают недуг с коровьим бешенством — болезнью Кройцфельдта — Коба, прионным заболеванием со стопроцентной смертностью.

На сегодняшний день известно о 48 случаях заболевания на территории Канады, но медики не исключают, что реальное число выше. Также сообщается о восьми случаях смерти среди пациентов с подозрением на эту таинственную болезнь.

Ранее была названа причина резкого ухудшения зрения.