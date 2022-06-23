Всемирная сеть здравоохранения объявила пандемию оспы обезьян

Фото: Jonathan Carlile/Global Look Press

Всемирная сеть здравоохранения (ВСЗ) объявила оспу обезьян пандемией. Об этом сообщается на сайте организации и уточняется, что ситуация с заболеванием стала чрезвычайно острой для сферы здравоохранения по всему миру.

Как отметили в ВСЗ, снизить нежелательные последствия можно только путем принятия незамедлительных мер.

Как подчеркнули в организации, общее количество заболевших оспой обезьян уже превышает 3417 человек, опасный вирус выявлен в 58 государствах мира. При этом, говорят специалисты, распространение инфекции ускоряется каждую неделю.

Ранее стало известно, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 23 июня собирается провести собрание чрезвычайного комитета. Оно будет посвящено рискам возникновения новых вспышек оспы обезьян. Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус рассказал, что специалисты считают поведение этого вируса необычным, а потому за его распространением необходимо пристально наблюдать.

Ранее президент США Джо Байден сообщил, что человечество может столкнуться с новой пандемией. По мнению главы Соединенных Штатов, чтобы подготовиться к еще одной эпидемии, потребуется «больше денег».