Врачи запретили Елизавете II пить алкоголь по вечерам

Врачи королевы Великобритании Елизаветы II запретили ей пить алкогольные напитки из-за проблем со здоровьем и в связи с преклонным возрастом. Неназванный друг королевской семьи заявил, что отказ не будет для королевы слишком болезненным, пишет Daily Star.

Сообщается, что Елизавета II обычно выпивает порцию сухого мартини перед ужином, а перед сном иногда позволяет себе бокал шампанского. Бывший королевский шеф-повар Даррен МакГрейди рассказал, что в годы его работы при дворе с 1982-го по 1993-й Елизавета II предпочитала пить за ужином «сладкое немецкое вино».

При этом мать королевы и ее сестра Маргарет были любительницами алкогольных напитков: королева-мать Елизавета Боуз-Лайон предпочитала коктейль из джина и французского аперитива Дюбонне, а принцесса Маргарет предпочитала виски. Сама же королева, по словам одного из друзей королевской семьи, никогда не пила много.

Но кажется немного несправедливым, что на этом этапе жизни ей приходится отказываться от одного из немногих удовольствий, — заявил он.

Ранее Елизавета II впервые показалась на публике с тростью, прибыв на благодарственную службу в Лондон по случаю 100-летия Королевского британского легиона. Королевский биограф Ребекка Инглиш сообщила, что королева Великобритании использует трость «для комфорта», и заявила, что для возраста в 95 лет в этом нет ничего необычного.