ВОЗ: выход США из организации помешает борьбе с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/61c666ac-c0fe-11ea-be37-fa163e074e61_660.jpg Фото: Keiko Hiromi/AFLO/Global Look Press

Выход Соединённых Штатов из состава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) является «очень печальным» решением, так как в сегодняшних условиях необходимо работать сообща.

Такое мнение выразил спецпосланник ВОЗ по COVID-19 Дэвид Набарро.

Все мировые лидеры, все страны мира должны работать вместе, чтобы справиться с вирусом. Выход США — это не то, что нужно людям в мире сейчас, — сказал Набарро в эфире программы Today Programme на Би-би-си.

Он выразил сожаление в связи с решением Вашингтона и назвал США «самой важной страной» в вопросе финансирования бюджета организации.

Правительство США с 6 июля 2020 года решило покинуть ВОЗ. Об этом сообщил американский лидер Дональд Трамп Конгрессу. Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик подтвердил выход США из ВОЗ.

Сенатор-демократ Роберт Менендес также подтвердил информацию, что Дональд Трамп сообщил Конгрессу США о выходе из организации. Он отметил, что американцы могут остаться без помощи и защиты из-за хаотичной позиции президента США.

При этом правительство США готово вносить на счёт организации денежные средства, но уже не $500 млн, как раньше, а около $38 млн, как платит Китай.

Ранее бывший вице-президент США Джо Байден заявил, что вернёт страну во ВОЗ, если победит на президентских выборах.