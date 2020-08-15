ВОЗ проинформировала о максимальном росте заразившихся COVID-19 за сутки

https://static.news.ru/photo/9cd6843c-df3c-11ea-b27b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Максимальное число заразившихся коронавирусом за сутки зарегистрировала ВОЗ. Количество заболевших превысило 21,01 млн человек.

Число заразившихся увеличилось за 24 часа более, чем на 294 тыс. человек, что является максимальным показателем прироста за время пандемии. Согласно данным ВОЗ, количество летальных исходов за время пандемии также выросло почти на 10 тыс. случаев и превысило 755 тыс., пишет ТАСС.

Так, по состоянию на утро 15 августа в мире зафиксировано свыше 21 млн случаев заражения коронавирусом и свыше 755 тыс. умерших. При этом статистика ВОЗ учитывает только официальные сведения о случаях заражения и смерти, которые предоставляются государствами.

Так, первое место по числу инфицированных занимает регион Северной и Южной Америки — там таких случаев насчитывается 11 271 215. Число умерших в указанных регионах увеличилось на 7749 человек и достигло 410 483.

В Европе заболели 3 733 965 человек, умерли от коронавируса 213 674 пациента. Только за 24 часа количество инфицированных выросло на 29 260 человек, умерли за сутки 365 человек.

На третьем месте по заболеваемости коронавирусом стоит Юго-Восточная Азия. Там заразились свыше 2,9 млн человек, умерли более 58,8 тыс пациентов. Число заразившихся инфекцией за сутки выросло на 70 757 человек, умерших — на 1088.

Больше всего заражённых зафиксировано в США — там их число составляет свыше 5,2 млн человек. Затем следуют Бразилия, Индия, Россия, ЮАР, Перу, Мексика, Колумбия, Чили и Иран.

Ранее NEWS.ru сообщал, что количество новых случаев заражения коронавирусом за последние сутки составило 294 237 в мире. Умерли с момента объявления пандемии 9985 человек.