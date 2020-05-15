ВОЗ призвала срочно уделить внимание воспалительному синдрому у детей

https://static.news.ru/photo/ec886758-96cf-11ea-9a2a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Lionel Guericolas/Global Look Press

Всемирная организация здравоохранения призвала обратить внимание на воспалительный синдром у детей, зафиксированный на фоне пандемии коронавируса. Такие случаи были замечены в Европе и Северной Америке.

О проблеме на брифинге в Женеве напомнил гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

Согласно предварительным гипотезам, этот синдром может быть связан с заболеванием COVID-19, — подчеркнул он.

По его словам, «исключительно важно срочно и тщательно охарактеризовать этот клинический синдром, понять причины и описать лечение». Гебрейесус добавил, что «совместно с глобальной клинической сетью» ВОЗ разработала единое определение и формуляр отчёта для этого заболевания.

Как сообщило Agence France-Presse, первый случай смерти ребенка с симптомами, похожими на синдром Кавасаки, зафиксирован во Франции, где ранее было отмечено по меньшей мере 15 случаев подобного заболевания.

Также странная симптоматика была зафиксирована у детей с COVID-19 в Великобритании, США и Германии. Британские врачи описывали «воспалительное состояние» так: признаки токсического шока, показатели анализов крови как при тяжёлом течении COVID-19, проявления, сходные с болезнью Кавасаки, проблемы с сердцем. Немецкие врачи говорили, что пока не могут точно сказать, есть ли связь между новыми синдромами и COVID-19, однако, по словам профессора Университетской клиники Дрездена Раинхарда Бернера, это «вполне допустимо».

Между тем издание The New York Times опубликовало исследование, которое провели медики из 46 штатов. В нём рассматривались истории болезни 48 детей с подтверждённым коронавирусом из 14 больниц. По словам руководителя отделения интенсивной терапии в детской больнице Техаса Лары Шекердемян, 33 несовершеннолетних находились в состоянии средней тяжести, 18 потребовались аппараты ИВЛ, шестеро нуждались в дополнительных респираторных вмешательствах, двое скончались.

Так специалисты пришли к выводу, что коронавирус в детском организме может вызывать нетрадиционные симптомы: воспалённые гланды, судороги и педиатрический мультисистемный воспалительный синдром, при котором вирус поражает кровеносную систему и ограничивает приток крови к сердцу.

9 мая губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо сообщил о кончине трёх заразившихся коронавирусной инфекцией детей. Они умерли от осложнений, не характерных для COVID-19, писал NEWS.ru.