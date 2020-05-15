ВОЗ призвала срочно уделить внимание воспалительному синдрому у детей

Всемирная организация здравоохранения призвала обратить внимание на воспалительный синдром у детей, зафиксированный на фоне пандемии коронавируса. Такие случаи были замечены в Европе и Северной Америке.
О проблеме на брифинге в Женеве напомнил гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.
Согласно предварительным гипотезам, этот синдром может быть связан с заболеванием COVID-19, — подчеркнул он.
По его словам, «исключительно важно срочно и тщательно охарактеризовать этот клинический синдром, понять причины и описать лечение». Гебрейесус добавил, что «совместно с глобальной клинической сетью» ВОЗ разработала единое определение и формуляр отчёта для этого заболевания.
Как сообщило Agence France-Presse, первый случай смерти ребенка с симптомами, похожими на синдром Кавасаки, зафиксирован во Франции, где ранее было отмечено по меньшей мере 15 случаев подобного заболевания.
Также странная симптоматика была зафиксирована у детей с COVID-19 в Великобритании, США и Германии. Британские врачи описывали «воспалительное состояние» так: признаки токсического шока, показатели анализов крови как при тяжёлом течении COVID-19, проявления, сходные с болезнью Кавасаки, проблемы с сердцем. Немецкие врачи говорили, что пока не могут точно сказать, есть ли связь между новыми синдромами и COVID-19, однако, по словам профессора Университетской клиники Дрездена Раинхарда Бернера, это «вполне допустимо».
Между тем издание The New York Times
Так специалисты пришли к выводу, что коронавирус в детском организме может вызывать нетрадиционные симптомы: воспалённые гланды, судороги и педиатрический мультисистемный воспалительный синдром, при котором вирус поражает кровеносную систему и ограничивает приток крови к сердцу.
9 мая губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо сообщил о кончине трёх заразившихся коронавирусной инфекцией детей. Они умерли от осложнений, не характерных для COVID-19, писал NEWS.ru.
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