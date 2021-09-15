ВОЗ приостановила одобрение «Спутника V»

Всемирная организация здравоохранения приостановила рассмотрение вопроса об одобрении российской вакцины от коронавируса «Спутник V» до новой инспекции завода, где производится препарат. Об этом рассказал замруководителя Панамериканской организации здравоохранения (PAHO) доктор Жарбас Барбоса, передаёт РИА Новости.

Что касается процесса одобрения вакцины «Спутника V» для экстренного применения, то этот процесс приостановлен, потому что во время инспекции одной из фабрик, которая составляет часть производства «Спутника V», не было обнаружено, что эта фабрика согласна с применением надлежащих практик производства, — сообщил он.

По его словам, производитель препарата должен подтвердить, что места производства вакцины согласны с правилами практик производства. Он отметил, что фабрика по производству российских препаратов должна была принять меры. После пройдёт новая инспекция, до которой рассмотрение вопроса об одобрении приостановлено.

Надлежащие практики производства — система, которая гарантирует соответствует контролю производства продукции в соответствии со стандартами качества.

Ранее доктор медицинских наук, председатель Московского городского общества терапевтов Павел Воробьёв рассказал, что ситуация с производством медикаментов, в том числе вакцин, в России остаётся сложной. По его словам, в стране до сих пор окончательно не внедрён стандарт надлежащей производственной практики (GMP).

Эксперт подчеркнул, что вся эта система построена на доверии, которого в России нет. В связи с этим он считает, что оценка инспекции ВОЗ, которая обнаружила нарушения на производстве «Спутника V», была объективной.

До этого в Минпромторге РФ сообщили, что представители ВОЗ проверили четыре из семи площадок, где производится вакцина. К работе одной из них возникли претензии.

Они связаны в основном со стерильностью и охраной окружающей среды. Озабоченность экспертов вызвали стерильная фильтрация вакцины и меры по снижению риска заражений. Кроме того, проблемы возникли при проверке качества линий розлива препарата и халатов операторов.