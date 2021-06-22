ВОЗ выявила нарушения на заводе в Уфе, который производит «Спутник V»

Инспекция Всемирной организации здравоохранения нашла нарушения на заводе «Фармстандарт» в Уфе, который занимается производством вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщает Минпромторг РФ.

Представители ВОЗ проверили четыре из семи площадок, где производится вакцина. При этом в ведомстве уточнили, что замечания касаются только одной из них.

Минпромторг России ещё до публикации сообщения ВОЗ инициировал внеплановые проверки уфимской площадки. В данный момент «Фармстандарт-УфаВИТА» совместно с министерством проводит работу по устранению замечаний, — говорится в сообщении.

В ведомстве также подчеркнули, что все произведённые вакцины проходят трёхступенчатую строгую проверку и допускаются к применению на гражданах только в строгом соответствии с установленными требованиями.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин поручил разработать проект распоряжения о поставке в российские регионы вакцины «Спутник Лайт» в количестве не менее 4 млн доз.