Учёный рассказал о сложной ситуации с производством российской вакцины

Ситуация с производством медикаментов, в том числе вакцин, в России остаётся сложной. Об этом NEWS.ru рассказал доктор медицинских наук, председатель Московского городского общества терапевтов Павел Воробьёв.

По его словам, в стране до сих пор окончательно не внедрён стандарт надлежащей производственной практики (GMP).

Поэтому отношение к нашему производству во всём мире негативное. То есть во всём мире к нам относятся как к третьим странам, таким как Индия. Соответственно, формальная вроде бы проверка [инспекции ВОЗ], выявившая какие-то нарушения, будет очень неприятна для нас, потому что к нам нет доверия, — подчеркнул он.

Эксперт подчеркнул, что вся эта система построена на доверии, которого в России нет. В связи с этим он считает, что оценка инспекции ВОЗ, которая обнаружила нарушения на производстве «Спутника V», была объективной.

Я думаю, что никакого пристрастия нет, потому что мы не зарекомендовали себя как страна передовых лекарственных технологий. С какого перепуга они вдруг нам должны доверять, что именно с вакциной у нас всё нормально? — добавил он.

При этом Воробьёв уверен, что страны не могут открыть доступ ко всем возможным вакцинам из-за желания производителей заработать денег.

Кто там собирается людям помогать? Это не входит в программу производителя вакцин. В их задачи входит продать как можно больше, — заключил эксперт.

Накануне в Минпромторге РФ сообщили, что представители ВОЗ проверили четыре из семи площадок, где производится вакцина. К работе одной из них возникли претензии.

Они связаны в основном со стерильностью и охраной окружающей среды. Озабоченность экспертов вызвали стерильная фильтрация вакцины и меры по снижению риска заражений. Кроме того, проблемы возникли при проверке качества линий розлива препарата и халатов операторов.

При этом в Кремле сообщили, что все проблемы уже решены.