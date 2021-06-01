ВОЗ одобрила китайскую вакцину для экстренного применения

https://static.news.ru/photo/bfbff6d0-c2ef-11eb-a395-96000091f725_660.jpg Фото: Joebeth Terriquez/XinHua/Global Look Press

Китайская вакцина от коронавирусной инфекции Sinovac может использоваться для экстренного применения в мире. Такое заключение дала Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), сообщает ТАСС.

ВОЗ сегодня утвердила вакцину Sinovac-CoronaVac для экстренного применения против COVID-19, предоставив странам, фондам, агентствам по закупкам и общинам заверения, что она отвечает международным стандартам безопасности, эффективности и производства, — говорится в сообщении.

Главный офис фармацевтической компании, производящей препарат, находится в Пекине.

Помощник генерального директора ВОЗ Марианджела Симао отметила, что в организации призывают производителей содействовать установлению контроля над пандемией, делиться ноу-хау и участвовать в механизме COVAX. Страны могут закупать и получать через этот механизм только те вакцины, которые были разрешены для экстренного использования. Механизм работает следующим образом: страны с высоким доходом оплачивают приобретение вакцин для государств, у которых низкие доходы на душу населения.

Кроме вакцины Sinovac-CoronaVac в списке разрешённых для экстренного применения препаратов находятся вакцина от китайской компании Sinopharm, препарат Comirnaty компаний BioNTech/ Pfizer, вакцина компании Janssen (входит в Johnson & Johnson), препарат компании Moderna, а также два варианта вакцины от AstraZeneca и Оксфордского университета.

27 мая стало известно, что Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) проведёт переговоры с Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации (GAVI) о возможности включить вакцину от коронавируса «Спутник V» в программу международного распределения таких препаратов COVAX.