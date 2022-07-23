ВОЗ объявила вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией Глава ВОЗ Гебреисус объявил вспышку оспы обезьян ЧС международного значения

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Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус признал вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией международного значения. Он добавил, что 21 июля чрезвычайный комитет ВОЗ не смог достичь консенсуса по данному вопросу, однако с учетом ряда факторов решение было изменено, передает ТАСС.

Глобальная вспышка оспы обезьян — чрезвычайная ситуация в области общественного здравоохранения, имеющая международное значение, — сказал Гебреисус на пресс-конференции по итогам второго заседания чрезвычайного комитета ВОЗ.

Он добавил, что вспышка оспы обезьян представляет умеренный риск для всех регионов мира, кроме Европы, где риск высок.

Ранее пресс-служба Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) сообщила, что специалисты ведомства разработали универсальную вакцину для профилактики оспы, в том числе актуальных штаммов оспы обезьян. В настоящее время идёт подготовка к доклиническим исследованиям её эффективности. Представители агентства указали на то, что новая вакцина уже прошла доклинические исследования её безопасности.

По данным ВОЗ коэффициент летальности при вспышках оспы обезьян составляет от 1% до 10%. В группе риска оказываются более молодые возрастные группы.

Британские специалисты Королевского университета Белфаста считают, что заражение оспой обезьян может в будущем привести к неврологическим и психиатрическим последствиям. Учёные выяснили, что наиболее тяжёлыми неврологическими осложнениями стали энцефалит и судороги. В рамках исследования были проанализированы 1702 уникальных научных статьи, в 19 из них описывались случаи 1031 заражения оспой обезьян в предыдущие вспышки.